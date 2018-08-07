Эксперт рассказал о стратегических целях правящей в Грузии партии

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" имеет те же стратегические цели, что и команда экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, но использует другие методы, считает эксперт, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов.

"Я не стал бы ставить знак равенства между "Грузинской мечтой" и Саакашвили. Многое в риторике властей при Саакашвили и при "Грузинской мечте" поменялось. Представители "Грузинской мечты" последовательно, уже много лет говорят о нормализации отношений с Россией. Но стратегические цели и у Саакашвили, и у "Грузинской мечты" во многом совпадают – ориентация на НАТО и ЕС", — заявил Маркедонов в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

То же самое касается вопроса территориальной целостности Грузии. "И прежние власти, и нынешние говорят, что Абхазия и Южная Осетия – это части Грузии. В чем-то в тактическом плане, "Грузинская мечта" и Саакашвили разные, а в стратегических вопросах есть общие цели", — отметил Маркедонов.

По его мнению, Саакашвили и его команда "искренне считали, что чем больше они будут разжигать, чем больше они будут в конфронтации в отношениях с Россией, тем быстрее их примут в ЕС и НАТО". В свою очередь, "Грузинская мечта" считает наоборот – "если отношения с Россией станут менее конфликтными, если Грузия не будет создавать (проблем – ред.) Западу, то Запад, может быть, это оценит и тогда примет Грузию в НАТО и ЕС". "То есть две дороги, но к одной цели", — отметил эксперт.

При этом, по мнению Маркедонова, "Грузинская мечта" к этим целям продвинулась даже дальше, чем в свое время Саакашвили. "Очень многие вещи в плане сотрудничества с этими структурами правительство "Грузинской мечты" сделало, о чем Саакашвили даже не мечтал, а только начинал – безвиз, ассоциация с ЕС, получение статуса привилегированного партнера в НАТО", — отметил он.

Нынешние грузинские власти на повторение военных авантюр Саакашвили не пойдут, считает эксперт. "Любая власть действует не из своих желаний, а из ресурсных возможностей. На сегодня возможностей у властей Грузии повторить нападение на Южную Осетию нет", — отметил Маркедонов.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.