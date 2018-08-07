И.о. президента Нигерии осудил самовольную блокаду парламента страны

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Вице-президент Нигерии Йеми Осинбаджо, исполняющий обязанности главы государства, заявил, что в понедельник была предпринята самовольная попытка взять под контроль здание парламента страны, и назвал эти действия нарушением конституционного порядка и закона, сообщает местная газета Nation.

Во вторник несколько агентов Департамента государственной безопасности (DSS), главной нигерийской спецслужбы, заблокировали законодателям доступ к зданию парламента, блокада продолжалась около часа.

Через несколько часов Осинбаджо, руководящий страной в отсутствии президента Мохаммада Бухари, отстранил от должности главу департамента Лавала Мусу Дауру (Lawal Musa Daura). Как сообщил представитель и.о. главы государства Лаолу Аканде, Осинбаджо назвал эти действия неприемлемыми и незаконными и отметил, что они были совершены без ведома президента.

"Как следствие Осинбаджо уверил, что все лица, входящие в аппарат правоохранительных органов, которые принимали участие в этом балагане, будут установлены и подвергнутся дисциплинарным взысканиям", — говорится в заявлении Аканде

По данным местных СМИ, "захват" здания парламента произошел на фоне сообщений о том, что парламентарии, поддерживающие партию президента страны, намерены сместить с поста главу сената Буколу Сараки.