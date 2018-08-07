"Северный поток — 2" не повлияет на рейтинги Порошенко, считает политолог

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Строительство газопровода "Северный поток — 2" не повлияет на рейтинг президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах главы государства, которые пройдут весной 2019 года, но негативные последствия ощутит преемник президента, считает политолог Руслан Бортник.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Финансовый директор Uniper (один из европейских партнеров "Газпрома" по проекту) Кристофер Дельбрюк сообщил, что реализация проекта "Северный поток-2" идет по плану, в конце июля в Германии началась укладка первых труб газопровода.

"Строительство "Северного потока — 2" уже не скажется ни на каких рейтингах, потому что до официального старта избирательной компании на Украине осталось менее чем полгода, до выборов осталось по большому счету девять месяцев. И, безусловно, за это время "Северный поток — 2" не заработает, и негативные результаты для украинской экономики не наступят", — сказал Бортник в комментарии РИА Новости.

По его словам, негативные результаты от строительства этого газопровода для Украины будут проблемами преемника Порошенко. "На это и рассчитана та риторика, которую сегодня транслирует украинская власть — радикальная, воинственная риторика, потому что это будут не их проблемы", — отметил политолог.

Бортник отметил, что будущие последствия для страны будут зависеть от договоренностей между Украиной, ЕС и Россией. "Если РФ сохранит значительные объемы транзита газа через территорию Украины, то потери будут, но не такие острые. Если Россия начнет отказываться от украинского транзита в связи с запуском "Северного потока — 2", "Турецкого потока", то Украина понесет колоссальные экономические потери, эффектом которых будет и политическая дестабилизация", — отметил Бортник.

Против реализации "Северного потока — 2" выступают ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры также уверены, что это политический проект.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что проект "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим и не имеет политической подоплеки. Как отмечал Песков, "Северный поток — 2" — крупный международный проект, направленный в том числе на обеспечение энергобезопасности Европы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, со своей стороны, неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий. Однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.