Более 750 украинцев заболели корью за неделю

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Более 750 украинцев заболели корью за последнюю неделю, а общее число заболевших в стране с начала 2018 года превысило 28 тысяч, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о неблагоприятной ситуации с корью на Украине и напомнил о необходимости сделать прививку при планировании поездки в страну.

"За 31-ю неделю 2018 года корью заболели 755 человек — 319 взрослых и 436 детей. Это на 8,2% меньше, чем на предыдущей неделе", — говорится в сообщении Минздрава. По данным ведомства, всего с начала 2018 года корью заразились 28,1 тысячи человек, от осложнений умерли 13 — девять детей и четверо взрослых.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.