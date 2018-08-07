ОЗХО выяснит, один ли тип вещества применялся в Эймсбери и Солсбери

ЛОНДОН, 7 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Независимые эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ходе своего визита в Великобританию должны будут выяснить, один ли и тот же тип отравляющего вещества применялся в Эймсбери и Солсбери, сообщили РИА Новости в МИД Соединенного Королевства.

"Мы пригласили экспертов, чтобы они подтвердили, то ли это вещество, которое применялось в Солсбери", — сказал собеседник агентства.

Независимые эксперты ОЗХО на следующей неделе прибудут в Великобританию для проведения дополнительных исследований по инциденту в Эймсбери. Эксперты были приглашены британским МИД для продолжения исследований образцов веществ в дополнение к тем, которые у них уже имеются.

ОЗХО в июле провела анализ вещества, которое стало причиной смерти одного гражданина Британии в Эймсбери и серьезного заболевания другого гражданина, отметили ранее во вторник в британском дипведомстве.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери и была кремирована 30 июля. Второй пострадавший, 45-летний Чарли Роули, 20 июля был выписан из больницы в Солсбери.