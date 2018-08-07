В Житомире заключенных кормили зараженной сальмонеллой курятиной

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Прокуратура Житомирской области Украины возбудила два уголовных дела после обнаружения сальмонеллы в курином мясе, из которого готовили блюда для заключенных, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, по результатам проведенных санитарно-микробиологических исследований образцов куриного мяса, отобранных в Житомирской исправительной колонии № 4 и учреждении исполнения наказаний №8, обнаружена патогенная микрофлора, в том числе сальмонелла.

"Житомирская местная прокуратура возбудила два уголовных дела по фактам нарушений санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений", — говорится в сообщении.