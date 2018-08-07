Британский министр счел высказывание Джонсона о бурках оскорбительным

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Министр Великобритании по делам Ближнего Востока Алистер Берт назвал "в какой-то степени оскорбительным" заявление экс-главы британского МИД Бориса Джонсона о том, что мусульманские женщины в бурках напоминают почтовые ящики и грабителей банков.

"Я бы никогда не сделал такое заявление. Я считаю, что оно в какой-то степени оскорбительно", — заявил министр в эфире радиостанции ВВС Radio 4.

Он добавил, что, вероятно, Джонсон хотел таким образом выразить важную мысль о том, что правительство Великобритании никогда не будет вводить никаких ограничений в одежде. Однако он сожалеет, что тот дополнил высказывание комментарием, который "многие люди посчитают оскорбительным".

В своей колонке в газете Telegraph Джонсон сравнил мусульманских женщин, носящих бурки, с грабителями банков и назвал "абсолютно несуразным" то, что "люди должны ходить по городу, напоминая почтовые ящики". По его словам, школы и университеты должны иметь право просить учащихся не надевать их. При этом он отметил, что не поддерживает полный запрет на головные уборы, закрывающие лицо, в Великобритании. Таким образом Джонсон прокомментировал введение запрета на ношение бурок в общественных местах в Дании. Его заявления вызвали шквал критики со стороны мусульманских организаций и членов парламента, которые обвинили его в разжигании исламофобии для достижения политических целей.

Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Великобритании 9 июля из-за разногласий по Brexit с премьер-министром Терезой Мэй.