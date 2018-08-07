В Белоруссии журналисты требуют освободить задержанных по делу о Белте

МИНСК, 7 авг – РИА Новости. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) назвала "чрезмерными" действия правоохранителей Белоруссии в отношении сотрудников новостного интернет-портала Tut.by и частного информационного агентства БелаПАН, которые подозреваются в несанкционированном доступе к информации государственного агентства Белта, и призвала освободить задержанных.

Во вторник Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил уголовное дело о неправомерном доступе в 2017–2018 годах к информации, собственником которой является Белта. В причастности к противоправной деятельности, по данным комитета, подозревают должностных лиц издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". По подозрению в совершении преступления задержаны ряд их сотрудников. В редакциях прошли обыски. Как заявила РИА Новости гендиректор Белта Ирина Акулович, расследуются факты воровства новостей с ленты агентства, которые имели место с января 2017 года, но воровство могло происходить и раньше.

"Журналисты не могут попасть на свои рабочие места, что создает помехи в работе Tut.by и БелаПАН. Мы считаем это грубым нарушением свободы выражения и деятельности СМИ… Действия правоохранительных органов выглядят чрезмерными. Расследование уголовных дел не должно влиять на свободу и профессиональную деятельность СМИ", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте БАЖ во вторник.

В ассоциации призвали "немедленно освободить задержанных и обеспечить доступ остальных журналистов Tut.by и БелаПАН к их рабочим местам".

Как отмечается в сообщении БАЖ, среди задержанных по делу о несанкционированному доступе к ленте агентства Белта — журналисты Марина Золотова, Анны Колтыгина, Галина Уласик, Ульяна Бобоед (Tut.by) и Татьяна Коровенкова (БелаПАН). По данным ассоциации, по этому же делу задержаны еще несколько журналистов.