Санкции против Ирана заработали еще до вступления в силу, заявил Болтон

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Санкции США против Ирана начали работать еще до их формального повторного вступления в силу, считает советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Как сообщалось ранее, в полночь с 6 на 7 августа США восстановили первый пакет американских санкций против Ирана, заключительной стадией которых станет запрет на экспорт нефти.

"Мы думаем, что санкции, которые мы ввели в силу ночью, на самом деле начали оказывать воздействие уже в мае, когда президент вышел из несовершенной ядреной сделки. Это потому, что компании по всему миру не хотели идти на риск потерять свой бизнес в США ради продолжения дел с Ираном", — сказал он во вторник в эфире телеканала Fox News.

Болтон высказал мнение, что возвращение санкций не испортило отношения США с европейскими союзниками.

"Мы все преследуем одну и ту же цель: гарантировать, чтобы Иран не получил ядерное оружие со средствами его доставки. Европейские власти еще держатся за ядерную сделку, но, честно говоря, их предприниматели бегут из Ирана настолько быстро, насколько это возможно", — сказал он.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из иранской сделки и предстоящем возобновлении санкций до тех пор, пока власти Ирана не изменят свою внутреннюю и внешнюю политику. Остальные члены соглашения по-прежнему придерживаются договоренностей. В понедельник Еврокомиссия сообщила, что ЕС с 7 августа будет блокировать действие американских санкций против Ирана для защиты европейских компаний.

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций.