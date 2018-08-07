Эксперты ОЗХО приедут для работы по ЧП в Эймсбери на следующей неделе

Сотрудники британских спецслужб в защитных костюмах у жилого дома в Солсбери в связи с расследованием отравления людей в Эймсбери. Архивное фото

Сотрудники британских спецслужб в защитных костюмах у жилого дома в Солсбери в связи с расследованием отравления людей в Эймсбери. Архивное фото

ЛОНДОН, 7 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Независимые эксперты ОЗХО прибудут в Великобританию для проведения дополнительных исследований по инциденту в Эймсбери на следующей неделе, сообщили РИА Новости в МИД Великобритании.

"Они прибудут в Великобританию на следующей неделе", — сообщили в дипведомстве.

Представитель МИД отметил, что эксперты были приглашены для продолжения исследований образцов веществ в дополнение к тем, которые у них уже имеются.

Эксперты ОЗХО в июле провели анализ вещества, при использовании которого отравились два гражданина Великобритании в городе Эймсбери.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери и была кремирована 30 июля. Второй пострадавший, 45-летний Чарли Роули, 20 июля был выписан из больницы в Солсбери.