В Черногории катер налетел на туристку из России

БЕЛГРАД, 7 авг – РИА Новости. Скоростной катер налетел на 28-летнюю российскую туристку во вторник в Которском заливе Адриатического мора, пострадавшая госпитализирована, передает Радио и телевидение Черногории (RTCG).

"В инциденте на море, который произошел сегодня около 11.00 (12.00 мск) вблизи исторического объекта Tre sorele в поселке Прчань, травмы получила российская туристка Ксения Корзова. По неофициальной информации из прокуратуры города Котор, налетевшим на нее катером управлял местный житель Петар Ковачевич", — передает национальный телеканал.

Полиция задержала 36-летнего Ковачевича, который после инцидента доставил девушку на берег и пытался оказать ей помощь, правоохранители опрашивают свидетелей происшествия.

Сообщается, что 28-летней россиянке была проведена операция, она помещена на лечение в которскую больницу.

По данным местных СМИ, это уже 19-й инцидент на море в Черногории с начала года, в предыдущих инцидентах погибли семь человек, еще больше получили травмы.