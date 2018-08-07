В Черногории катер налетел на туристку из России

БЕЛГРАД, 7 авг – РИА Новости. Скоростной катер налетел на 28-летнюю российскую туристку во вторник в Которском заливе Адриатического мора, пострадавшая госпитализирована, передает Радио и телевидение Черногории (RTCG).
Полиция задержала 36-летнего Ковачевича, который после инцидента доставил девушку на берег и пытался оказать ей помощь, правоохранители опрашивают свидетелей происшествия.
Сообщается, что 28-летней россиянке была проведена операция, она помещена на лечение в которскую больницу.
По данным местных СМИ, это уже 19-й инцидент на море в Черногории с начала года, в предыдущих инцидентах погибли семь человек, еще больше получили травмы.