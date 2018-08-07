В Португалии начали расследование из-за лесных пожаров на юге страны

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Прокуратура и полиция Португалии начали расследование обстоятельств возникновения лесного пожара на юге страны, сообщает газета Correio de Manha.

Продолжает бушевать огонь и в португальском регионе Алгарви (юг страны), с прошлой пятницы там сгорели уже 16,5 тысячи гектаров леса. Пожарным до сих пор не удалось взять под контроль огонь в муниципалитете Моншики (округ Фаро), где от огня пострадали не менее 30 человек и еще десяткам потребовалась помощь. Более 250 человек были эвакуированы.

"Прокуратура страны и департамент криминальной полиции округа Фаро расследуют пожары в Моншики, чтобы определить их причины и возможное место в правовом поле", — говорится в заявлении.

С огнем борются более 1000 пожарных, около 100 военнослужащих и почти два десятка единиц авиационной техники. Несмотря на усилия властей во вторник огонь подступил непосредственно к поселку Моншики (административному центру одноименного департамента). Энергетическая компания EDP объявила о повреждении 40 километров ЛЭП и отключении электричества на 17 объектах.