В Житомире четырех человек госпитализировали после употребления шаурмы

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Четыре человека попали в больницу после употребления шаурмы в городе Запорожье, сообщила во вторник пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

"В период со 2 августа 2018 года по 4 августа 2018 года в областную инфекционную больницу поступили четыре человека с диагнозом "острая кишечная инфекция". Все четверо связывают свое заболевание с употреблением шаурмы, которую приобрели в киоске", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, информацию об отравлении направили в Госпотребслужбу.

Ранее полиция Киева сообщила, что проводит расследование по факту массового отравления людей шаурмой, тогда в больницы попали 16 человек, позже число отравившихся возросло до 93. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".