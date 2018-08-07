Во Франкфурте нашли мужчину, из-за которого эвакуировали аэропорт

БЕРЛИН, 7 авг — РИА Новости. Мужчина, по вине которого утром был частично эвакуирован аэропорт Франкфурта, обнаружен, нарушитель проник в зону безопасности без прохождения досмотра в зоне контроля воздушной гавани, работа которой будет возобновлена в течение получаса, заявил в прямом эфире телеканала N24 представитель федеральной полиции ФРГ.

"Мы смогли идентифицировать личность (нарушителя — ред) и определить, кто это. В настоящее время проводится допрос, расследование продолжается", — заявил он, добавив, что речь идет, "по крайней мере, об одном взрослом человеке, с ним был ребенок", по предварительным данным, это семья из Франции.

"Свидетельств подготовки атаки, террористического акта нет", — уточнил полицейский, добавив, что операция находится в процессе завершения, и "в следующие 30 минут вылеты могут быть возобновлены, а терминал будет освобожден для пассажиров".

Ранее в аэропорту немецкого города Франкфурт-на-Майне прошла частичная эвакуация терминала 1. Была проведена эвакуация и примерно с 11.30 (12.30 мск) прекратилась посадка пассажиров. По информации газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, спецоперация связана с проникновением в зону безопасности по крайней мере одного человека, который не прошел личный досмотр в зоне контроля.

Аналогичная ситуация произошла 28 июля в аэропорту Мюнхена, когда одна женщина без досмотра проследовала в зону безопасности. Это привело к закрытию терминала на несколько часов.

Почти два года назад в терминале 1 аэропорта Франкфурта одна из пассажирок после контроля ручной клади проследовала в зону безопасности, хотя ее личный досмотр не был завершен. Около пяти тысяч пассажиров были эвакуированы, почти сто рейсов были отменены из-за ограничения работы аэропорта.