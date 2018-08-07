СМИ: Британия и Норвегия будут сотрудничать в борьбе с "российской угрозой"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Великобритании и Норвегии будут сотрудничать в связи с увеличением активности российских подводных лодок, сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на британское министерство обороны.

"Великобритания и Норвегия будут осваивать способы, с помощью которых мы вместе сможем использовать возможности морской разведки и противолодочной обороны патрульного самолета береговой авиации P-8A с целью улучшения безопасности в Северной Атлантике, тем самым увеличивая безопасность НАТО", — заявил официальный представитель министерства обороны Великобритании.

По данным газеты, Великобритания и Норвегия намерены "бороться с вновь возникшей угрозой, исходящей от российских военно-морских сил", путем создания общих тренировочных и ремонтных баз для нового патрульного самолета береговой авиации.

Ранее сообщалось о том, что командование НАТО обеспокоено безопасностью подводных линий коммуникаций альянса из-за активности российских подводных лодок у берегов Европы.

Как заявлял начальник генштаба ВС Великобритании маршал авиации Стюарт Пич, торговле и интернету страны может грозить "катастрофический" ущерб в случае потенциальной атаки со стороны РФ на подводные кабели связи.

Российские эксперты назвали фантазиями заявления о намерении РФ повредить кабели в Атлантике. В частности, военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский заявил РИА Новости, что у России есть теоретическая возможность повредить глубоководные коммуникации, пролегающие по дну Атлантического океана, однако заявления о намерении сделать это — плод воображения генштаба ВС Великобритании.

Пресс-секретарь посольства РФ, комментируя высказывание Пича, заявил РИА Новости, что власти Великобритании занимаются запугиванием граждан, пытаясь увеличить оборонный бюджет, вместо того, чтобы принять участие в обсуждении вопросов европейской безопасности.