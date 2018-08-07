Украинская оппозиция попросила "Большую семерку" защитить переселенцев

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционный блок" обратилась к послам стран "Большой семерки" (G7) относительно защиты избирательных прав внутренних переселенцев на предстоящих выборах на Украине в 2019 году, сообщила во вторник пресс-служба партии.

Президентские и парламентские выборы пройдут в стране весной и осенью 2019 года.

В соответствующем письме к послам отмечается, что по состоянию на август 2018 года число внутренне перемещенных лиц на Украине превышает 1,5 миллиона.

"Конституция Украины гарантирует гражданам право участвовать в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Однако на практике внутренне перемещенные лица не могут должным образом реализовать свое демократическое право на волеизъявление. Хотя они имеют право голоса на выборах президента и могут голосовать в общегосударственном избирательном округе на парламентских выборах", — цитирует текст письма пресс-служба партии.

В "Оппозиционном блоке" сообщили, что депутаты разработали законопроект, который призван предоставить гражданам Украины – внутренне перемещенным лицам возможность реализовать свое конституционное избирательное право. Однако данный документ до сих пор не проработан профильными комитетами и не рассмотрен на пленарных заседаниях Верховной рады.

"Выражаем надежду, что указанное будет доведено до руководства вашего государства, будет предоставлена ​​публичная оценка ограничениям конституционных избирательных прав внутренне перемещенных лиц и станет предметом обсуждения во время ваших встреч с представителями украинской власти", — отмечается в письме.