В ЛНР прокомментировали заявление ВСУ о добровольцах в Донбассе

ЛУГАНСК, 7 авг — РИА Новости. Украинские силовики не исключают привлечения добровольцев к операции в Донбассе из-за низкой укомплектованности подразделений, считает официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее командующий операцией Объединенных сил (ООС) Украины Сергей Наев заявил украинскому изданию "Обозреватель", что в районе боевых действий в Донбассе могут находиться только вооруженные силы Украины и другие подразделения, входящие в состав объединенных сил. Позже в интервью сайту "Сегодня" Наев заявил, что добровольцы "могут влиться в боевые подразделения вооруженных сил, Национальной гвардии, СБУ, других военных формирований и правоохранительных органов, привлекаемых к операции Объединенных сил".

"Учитывая прежние негативные высказывания Наева по поводу добробатов (добровольческих батальонов — ред.), это (призыв — ред.) свидетельствует о низкой укомплектованности силового блока в зоне так называемой ООС. А учитывая неуправляемость и неадекватность так называемых добровольцев, о чем также ранее говорил Наев, положение в частях и подразделения украинских силовиков далеко не радужное, и ресурсов для пополнения, очевидно, нет", — заявил Марочко во вторник на брифинге.