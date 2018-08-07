В ЛНР прокомментировали заявление ВСУ о добровольцах в Донбассе

ЛУГАНСК, 7 авг — РИА Новости. Украинские силовики не исключают привлечения добровольцев к операции в Донбассе из-за низкой укомплектованности подразделений, считает официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"Учитывая прежние негативные высказывания Наева по поводу добробатов (добровольческих батальонов — ред.), это (призыв — ред.) свидетельствует о низкой укомплектованности силового блока в зоне так называемой ООС. А учитывая неуправляемость и неадекватность так называемых добровольцев, о чем также ранее говорил Наев, положение в частях и подразделения украинских силовиков далеко не радужное, и ресурсов для пополнения, очевидно, нет", — заявил Марочко во вторник на брифинге.