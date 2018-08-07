В Испании задержали подозреваемого в терроризме марокканца

МАДРИД, 7 авг – РИА Новости. Испанская полиция задержала в городе Витория (Страна Басков) гражданина Марокко по подозрению в терроризме.

21-летний мужчина (инициалы A.M.R.R.), связанный с террористической группировкой "Исламское государство" *, занимался вербовкой последователей исламистского терроризма, говорится в сообщении Национальной полиции.

Проведены обыски в доме в Витории, а также в Альхесирасе (автономное сообщество Андалусия), где постоянно жил обвиняемый. Сообщается, что мужчина поддерживал контакты с человеком, задержанным в конце 2017 года в Марокко по подозрению в терроризме, встречался с ним в Марокко. Целью предполагаемого исламиста было совершение терактов. Кроме того, он пытался убедить еще одного человека принять участие в нападениях.

С 26 июня 2015 года в Испании действует четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных.

* Террористическая организация, запрещенная в России.