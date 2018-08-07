Умер украинский актер и режиссер Игорь Славинский

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Скончался народный артист Украины, режиссер-постановщик киевского "Театра на Подоле" Игорь Славинский, сообщил театральный критик Олег Вергелис.

"Не стало Игоря Славинского… Грусть, отчаяние, горе. Соболезнования родным, близким, театру", — написал Вергелис в Facebook.

Президент Украины Петр Порошенко также выразил соболезнования родным и друзьям Славинского. Глава государства написал в Twitter, что актер навсегда останется в памяти как светлый и чрезвычайно талантливый человек.

Артисту было 65 лет, о причинах смерти не сообщается. В "Театре на Подоле" Славинский работал с 1987 года, режиссером-постановщиком он стал в 2008 году. В 2018 году Славинский получил звание народного артиста Украины.