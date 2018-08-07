Депутаты НКР попросили освободить Кочаряна

ЕРЕВАН, 7 авг – РИА Новости. Группа депутатов из непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилась к генпрокурору Армении с просьбой изменить меру пресечения экс-президенту НКР и Армении Роберту Кочаряну, сообщила во вторник пресс-секретарь спикера карабахского парламента Ануш Гавалян.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде. Кочарян был президентом НКР в 1994-1997 годах, Армении – в 1998-2008 годах.

"Группа депутатов Национального собрания Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) представила 7 августа ходатайство генеральному прокурору Армении с просьбой заменить арест первого президента Арцаха и второго президента Армении Роберта Кочаряна мерой пресечения, несвязанной с лишением свободы", — написала Гавалян на своей странице в Facebook.

В рамках дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.