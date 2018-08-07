В Кашмире четыре человека погибли в стычке с боевиками

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 авг — РИА Новости. Не менее трех солдат, а также офицер индийской армии погибли во вторник в ходе перестрелки с боевиками в северном штате Джамму и Кашмир, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно этим данным, боестолкновения прошли рано утром, когда группа из не менее восьми боевиков попыталась проникнуть на территорию Индии с пакистанской части Кашмира в 125 километрах от города Сринагар. Злоумышленников своевременно заметили военные, после чего завязалась перестрелка.

Во время боя два террориста были застрелены, остальным удалось скрыться в джунглях. Сейчас армия прочесывает местность в поисках боевиков. К какой из действующих в регионе экстремистских группировок они принадлежат, пока остается неизвестным.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.