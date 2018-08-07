Президент Молдавии обсудил с американским послом налоговую реформу

КИШИНЕВ, 7 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил послу США в республике Джеймсу Петтиту, что намерен в скором времени посетить США, и обсудил с ним пакет налоговой реформы.

Как написал Додон на своей странице в Facebook , в ходе встречи с Петтитом он "выразил готовность к углублению диалога в интересах граждан обоих государств, в том числе через проведение в ближайшем будущем рабочего или официального визита в США".

По словам президента, он обсудил с дипломатом политическую ситуацию в стране, а также состояние двусторонних отношений. Додон заявил, что Молдавия должна поддерживать непрерывный диалог как с Востоком, так и с Западом, развивать дружеские отношения, расширять торговый обмен на двустороннем и многостороннем уровне в интересах республики.

"Посол выразил озабоченность в связи с принятием пакета законов о новой налоговой политике, что, по его словам, не соответствует обязательствам, принятым на себя правительством Республики Молдова, а также негативно скажется на деловом климате в нашей стране", — сообщил Додон.

Парламент Молдавии 26 июля принял в окончательном чтении пакет законов налоговой реформы. Пакет законов предусматривает ограничение полномочий Службы информации и безопасности, связанных с расследованием экономических преступлений, отмену штрафов за просрочку выплаты налогов и пошлин, снижение НДС для некоторых отраслей экономики и уменьшение налога социального страхования. Кроме того, физические лица могут добровольно заявить о незадекларированном имуществе, им достаточно будет указать источник дохода и уплатить сбор в размере 3% от стоимости имущества.

Согласно местному законодательству, пакет законов налоговой реформы должен быть одобрен президентом. Планируется, что он вступит в силу 1 октября 2018 года.