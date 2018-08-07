В американском зоопарке из-за града погибли несколько животных

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Около 15 человек пострадали в результате града, обрушившегося в понедельник на территорию зоопарка в американском штате Колорадо, сообщает газета New York Post.
Град величиной с теннисный мяч обрушился на территорию зоопарка Cheyenne Mountain в городе Колорадо-Спрингс и повредил множество зданий и автомобилей, а также вольеры животных. В тот момент на территории зоопарка находились около 3,4 тысячи человек.
Как сообщает издание, всего в результате града пострадали 14 человек, пятерым из них потребовалась госпитализация.
Директор зоопарка Дженни Кох сообщила о гибели нескольких животных. В настоящее время руководство учреждения проводит оценку последствий стихии.
"Зоопарк будет закрыт во вторник, 7 августа, из-за града", — говорится в сообщении, опубликованном на странице зоопарка в Twitter.