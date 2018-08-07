Число отравившихся в гостинице во Львовской области возросло до 30 человек

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Число отравившихся после проживания и питания в гостинице во Львовской области выросло до 30, из них госпитализированы 25 человек, сообщила во вторник пресс-служба Госпотребслужбы Украины.

Ранее пресс-служба Львовской областной администрации сообщила, что 17 человек, из которых 16 детей, были госпитализированы с предварительным диагнозом "пищевая токсикоз-инфекция". По данным пресс-службы, все пострадавшие жили и питались в гостинице "Джем Раковец" в селе Раковец. Позже число госпитализированных возросло до 27. Возбуждено уголовное дело.

"По состоянию на 08.00 (совпадет с мск) за медицинской помощью всего обратились 30 человек, из них 29 детей (2001-2003 годов рождения). Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция", "пищевая токсикоинфекция" госпитализировали 25 человек, из них 24 детей, пятеро детей отказалось от госпитализации и находятся на амбулаторном лечении", — говорится в сообщении Госпотребслужбы.

По данным ведомства, всего на отдых в эту гостиницу приехали 47 человек, установлено, что они ели куриные яйца, блины, борщ со сметаной и молочную продукцию.

Госпотребслужба начала санитарно-эпидемиологическое расследование и обследование гостиницы для установления причин и условий возникновения заболеваний.