ТОКИО, 7 авг — РИА Новости. Правительство Южной Кореи не нашло подтверждений нарушения требований СБ ООН сухогрузом "Динь лун" (Jin Long) под флагом Белиза, который заподозрили в транспортировке угля из КНДР через Россию, сообщил журналистам на брифинге в Сеуле во вторник официальный представитель южнокорейского МИД Но Гю Док.

По его словам, сухогруз прибыл в Южную Корею с российским углем на борту.

"Jin Long прибыл с грузом угля российского производства, судно было осмотрено соответствующим органом, и подтверждений нарушения резолюций СБ ООН не найдено", — подчеркнул Но Гю Док.

Год назад СБ ООН принял резолюцию под номером 2371, которая запрещает КНДР экспорт угля, железной руды и других минеральных ресурсов в качестве меры, призванной заставить Пхеньян отказаться от ядерной и ракетной программ.

Ранее депутат Национального собрания Республики Корея от оппозиции Ю Ги Чжун заявил, что судно Jin Long, которое было замечено в порту Находка, находится в южнокорейском порту Пхохан и предположительно загружено 5100 тоннами угля из КНДР.

Местное агентство Рёнхап привело слова не названного по имени источника в правительстве о том, что сухогруз Jin Long в среду покинет южнокорейский порт.