В ДРК зарегистрировали 43 случая заражения Эболой

ЖЕНЕВА, 7 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество случаев смертельного вируса Эболы в Демократической республике Конго составило 43 человека, сообщил во вторник на брифинге пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

По данным ВОЗ, из 43 случаев Эболы, зарегистрированных во время новой вспышки заболевания, 16 являются лабораторно подтвержденными, еще 27 возможные, однако подтвердить их нельзя, так как носители уже скончались. Кроме того, медики в настоящее время проверяют еще 31 человек на наличие смертельного вируса. На данный момент от лихорадки погибли 34 человека.

По словам Язаревича, ВОЗ уже определила свыше 900 контактов только в районе города Мангины.

"Что касается вакцинации, команда из Гвинеи, которая работала в Мбандаке, скоро начнет кольцевую вакцинацию. Научные эксперты рекомендовали провести такую же вакцинацию, как и при предыдущей вспышке. Вакцинация должна начаться на этой неделе", — добавил он.

Представитель ВОЗ отметил, что первыми будут вакцинированы медицинские работники.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.