При ударе Израиля по военному объекту в Газе погибли двое палестинцев

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (349)

ГАЗА, 7 авг — РИА Новости. Двое палестинцев погибли при обстреле израильской артиллерией объекта боевиков на северной границе сектора Газа, сообщило военизированное крыло правящего в анклаве движения ХАМАС.

Израильтяне ранее признали, что их танк атаковал пост боевиков ХАМАС в ответ на открытый оттуда огонь по военнослужащим.

"Два палестинца погибли в результате обстрела израильской артиллерией военного объекта в районе города Бейт-Лахии на северной границе сектора Газа", — сказано в заявлении "Бригад Изеддина аль-Кассама" — боевого крыла ХАМАС.

По данным армейской пресс-службы, с израильской стороны пострадавших нет.

Инцидент угрожает осложнить подготовку соглашения о прекращении палестинских атак в обмен на ослабление блокады сектора Газа. По данным СМИ, проект такой долгосрочной мирной сделки готовят Египет и ООН, представившие на прошлой неделе результаты работы на рассмотрение руководителей ХАМАС и властей Израиля.