Израильский танк атаковал пост палестинцев в ответ на обстрел из Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг — РИА Новости. Израильский танк обстрелял пост палестинских боевиков в ответ на огонь по военным из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад террористы произвели несколько выстрелов в направлении военнослужащих Армии обороны Израиля… В ответ танк атаковал пост, откуда велась стрельба", — сказано в пресс-релизе.
Военные говорят, что пост в северной части сектора Газа принадлежал правящему в анклаве исламистскому движению ХАМАС.
Со стороны израильтян потерь нет, сообщила армейская пресс-служба.