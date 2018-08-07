Число отравившихся в отеле во Львовской области возросло до 27 человек

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Число госпитализированных с отравлением после проживания и питания в гостинице во Львовской области возросло до 27 человек, сообщила вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее пресс-служба Львовской областной администрации сообщила, что 17 человек, из которых 16 детей, были госпитализированы с предварительным диагнозом "пищевая токсикоз-инфекция". По данным пресс-службы, все пострадавшие жили и питались в гостинице "Джем Раковец" в селе Раковец.

"Всего госпитализированы 26 детей в возрасте 10-17 лет и один взрослый. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил борьбы с эпидемиями", — говорится в сообщении полиции.

Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.