Медведев назвал цели России в грузино-югоосетинском конфликте 2008 года‍

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью "Коммерсанту" рассказал, какие цели были у России во время грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 года.

По его словам, российские власти не планировали разгромить Грузию и казнить ее президента Михаила Саакашвили, начавшего агрессию.

Медведев отметил, что необходимо было выбить грузинские войска из Цхинвала, "навести порядок" и предотвратить возможность дальнейшей эскалации насилия, военных действий.

"Я считаю, что я правильно поступил, когда принял решение о том, чтобы проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия", — сказал Медведев.

Как отметил премьер-министр, эти шаги позволили не только успокоить ситуацию в регионе, но и выйти на спокойные отношения с Западом.

Конфликт в Южной Осетии

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных.

После "пятидневной войны" в августе 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. Москва не раз заявляла, что признание независимости двух бывших автономий отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру.

В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Сейчас между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 19 июля, что Россия заинтересована в полномасштабном восстановлении добрососедских отношений с Грузией.

В свою очередь, в Грузии последнее время также высказываются за восстановление дипломатических отношений. Так, бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе заявила, что разрыв дипотношений был ошибкой.