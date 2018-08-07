Пхеньян выслал гражданина Южной Кореи, незаконно попавшего в КНДР

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Власти Северной Кореи во вторник отправили на родину гражданина Южной Кореи, который, по данным КНДР, незаконно попал на территорию страны, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на заявление южнокорейского министерства по делам национального объединения.

Согласно заявлению министерства, гражданин Южной Кореи возвращен на родину через пограничный пункт Пханмунджом. По данным властей КНДР, 34-летний мужчина незаконно пересек границу и попал в КНДР в июле.

Ранее Пхеньян сообщил Сеулу, что гражданин Южной Кореи, который проходит в заявлении только по фамилии, незаконно проник на территорию КНДР 22 июля. В понедельник отделение Красного Креста проинформировало власти Южной Кореи о том, что Пхеньян собирается вернуть его на родину, Сеул принял это предложение. Правительство Южной Кореи рассматривает этот шаг как "позитивный с гуманитарной точки зрения".

Как сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией, власти Южной Кореи начали в отношении отправленного на родину мужчины расследование, чтобы выяснить, зачем и как он попал в КНДР. По данным источника, до 22 июля он выезжал в КНР.

По данным агентства, под стражей в КНДР содержатся еще шесть граждан Южной Кореи, среди которых три миссионера.

Ранее южнокорейское министерство по делам национального объединения сообщало, что 20-26 августа состоится встреча разделенных войной родственников из Южной Кореи и КНДР.

Страна была расколота надвое после освобождения от японского колониального господства в 1945 году. На севере под эгидой СССР была образована социалистическая Корейская Народно-Демократическая Республика, а на юге при поддержке США — капиталистическая Республика Корея. После войны 1950-1953 годов, окончившейся лишь подписанием соглашения о перемирии, многие родители и их дети, братья и сестры оказались по разные стороны от разделившей их военно-демаркационной линии.