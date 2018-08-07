В гостинице в Львовской области отравились 17 человек

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Семнадцать человек госпитализированы с пищевым отравлением во Львовской области, сообщила во вторник пресс-служба Львовской областной администрации.

"В период с 21.58 до 23.55 (совпадает с мск) 6 августа во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступили сообщения о госпитализации во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу в состоянии средней тяжести 17 пациентов с предварительным диагнозом пищевая инфекция. Из них 16 детей", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

По данным пресс-службы, пострадавшие жили и питались в гостинице "Джем Раковец" в селе Раковец Львовской области. Обстоятельства происшествия выясняются.