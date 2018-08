Преступления без наказания: с чем сталкиваются женщины в современной Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 авг — РИА Новости. О жизни и положении женщин в индийском обществе россияне, как правило, узнают по фильмам из болливудской классики, в которых жизнерадостные красавицы в ярких сари (традиционная женская одежда в Индии) поют и танцуют под восторженное ликование мужчин. Между тем, реальная картина отнюдь не внушает оптимизма – по результатам недавнего опроса, проведенного фондом Thomson Reuters, Индия заняла первую строчку в списке самых опасных для женщин стран мира, потеснив Афганистан, Сирию и Саудовскую Аравию.

Исследование показывает, что каждый час против представительниц прекрасного пола в Индии совершаются около 40 преступлений. В каком-то смысле это является парадоксом, поскольку ни в одной другой стране Южной Азии (да и Азии в целом) женщины не играют столь видную роль в политической и общественной жизни. Вместе с тем, глубокие патриархальные корни, численное превосходство мужского населения и ряд изъянов в судебно-правовой системе Индии служат причинами того, что женщины здесь ежедневно становятся жертвами преступлений, прежде всего, на сексуальной почве.

С чем приходится сталкиваться женщинам в современной Индии — в материале РИА Новости.

Легенда о Сати



Индуистская мифология изобилует яркими и сильными женскими образами, на долгие годы определившими каноны поведения для девушек в этой южноазиатской стране. Созданные в древности образы верных жен, готовых пожертвовать жизнью ради своих мужей, до сих пор чтутся в Индии.

Одним из таких образов, несомненно, является Сати – аватара (перевоплощение) супруги Шивы – богини Парвати. Как рассказывает нам древний эпос "Махабхарата", Сати бросилась в огонь и сгорела заживо, когда ей не удалось стать женой бога, чтобы ее заветная мечта осуществилась в следующей жизни.

Этим же словом впоследствии стал именоваться древний индуистский обычай самосожжения вдов на погребальных кострах своих мужей. Возникновение ритуала "сати" (буквально "добродетельная" — ред.) восходит к началу 1 тысячелетия до Рождества Христова, а широкое распространение он получил уже в первые века новой эры. В позднее средневековье были зафиксированы даже случаи массового самосожжения женщин, которые предпочитали погибнуть, но не попадать в плен врагам.

Добровольное следование за мужем на погребальный костер считалось признаком высшего благочестия и супружеской верности индуски, особенно из высших каст. Самосожжение, хоть и не является непременной обязанностью, "дарует женщине столько же лет небесного блаженства, сколько насчитывается (в соответствии с традиционными поверьями — ред.) волосков на теле — 35 миллионов". Живую же вдову ожидала незавидная участь — по некоторым данным, она была обязана до конца своих дней носить траурную одежду, спать на полу и есть один раз в сутки. Выйти замуж во второй раз — более того, даже произнести имя другого мужчины, — женщина не могла.

Многие древние обычаи отмирают в Индии с большим трудом, особенно в сельской ее части. Поэтому, несмотря на то, что законодательно сати был запрещен в Индии англичанами еще в 19 веке, случаи совершения этого ритуала имеют место до сих пор, приводя к сооружению святилищ на месте сожжения и возникновению соответствующих культов. Один из громких эпизодов на эту тему произошел в 2005 году — тогда в одной из деревень возле Аджмера (штат Раджастан) посмотреть на самосожжение собрались около 10 тысяч человек. Когда в дело вмешалась полиция, которая арестовала и саму женщину, и ее родственников, недовольные граждане принялись избивать стражей порядка за недопустимое, с их точки зрения, вмешательство.

Фемицид и даури



Важными факторами, во многом определившим облик современной Индии, стали женский инфантицид (убийство младенцев женского пола) и дородовый выбор пола ребенка, которые практиковались здесь столетиями и, несмотря на формальный запрет, продолжают существовать и сегодня. У этих двух явлений множество причин: это и общая бедность, и потребность в тяжелом физическом труде, и древний обычай даури, обязующий семью невесты платить семье жениха, а также покрывать все расходы, связанные со свадьбой. Свадьба, кстати, зачастую оборачивается для родителей невесты тяжким бременем, и, чтобы выдать дочерей замуж, главе семейства приходится брать на себя неоплатные долги.

Примечательно, что такое положение вещей стало характерной чертой более позднего времени. В древности в Индии был более широко распространен обычай, при котором жених платил отцу своей возлюбленной брачный выкуп. Нередки были случаи, когда семье молодого человека приходилось платить этот выкуп по частям, и долговое обязательство ложилось на плечи не самого жениха, а его отца.

Система даури в ее нынешнем виде поддерживает идею о том, что мужчины являются более ценными членами общества и обладают врожденными привилегиями. На практике это выглядит следующим образом: еще до официальной помолвки две семьи составляют список, в котором помимо расходов на свадьбу и сопутствующие ей ритуалы, как правило, фигурируют недвижимость, автомобили, драгоценные украшения, бытовые приборы, подарки родственникам и дорогим гостям, и прочее. Соответственно, если что-то из этого перечня не будет представлено в срок, то свадьба может сорваться в любой момент, в том числе непосредственно в момент ее проведения. По этому поводу известны случаи, когда девушки отправлялись с расстроенной свадьбы прямиком в полицию, требуя от семьи жениха вернуть даури после несостоявшегося бракосочетания.

Огромные расходы, связанные с выданьем дочерей замуж, являются одной из главных причин женского инфантицида в Индии, преимущественно, в аграрных районах. Согласно официальным данным, только за последнее время в стране на свет появились 21 миллион девочек, которые оказались не нужны своим родителям. Власти пытались разными способами решить эту проблему, принимая законы по защите детей как на федеральном, так и на региональном уровнях. Тем не менее, несмотря на предпринимаемые усилия, фемицид существенно отразился на демографической ситуации, и сегодня в 1,3-миллиардной Индии на 110 родившихся мальчиков приходится 100 девочек. Чтобы искоренить селективные аборты, правительство запретило врачам сообщать родителям пол будущего ребенка вплоть до его рождения, однако во многих подпольных клиниках это сделать все равно можно. В среднем такая процедура стоит сегодня порядка 100$ (6-7 тысяч рупий).

Разоговоры о равенстве и дело "Нирбаи"

Хотя проблема дисбаланса в общественном статусе мужчины и женщины актуальна для Индии уже многие годы, дискуссии о гендерном равенстве в "самой большой демократии мира" — явление относительно недавнего времени. И, как и в любой стране с глубокими патриархальными традициями, идеи равенства полов встречают здесь большое сопротивление. Так, в Индии до сих пор не принят отдельный закон, запрещающий домашнее насилие. Но рамками семьи уязвимое положение женщин здесь не ограничивается: ежедневно они сталкиваются с домогательствами в общественном транспорте, непристойными комментариями на улице и притеснениями на работе.

В последние годы, правда, наблюдаются сдвиги в положительную сторону: о сексизме в Индии все чаще говорят политики, среди которых немало женщин, звезды эстрады, популярные журналисты и блогеры. Этот тренд подхватил и Болливуд, который, как известно, безраздельно владеет умами и сердцами индийцев всех возрастов. Сенсацией в этом отношении стал фильм "Pink" ("Розовый"), который снял в 2016 году режиссер Анируддха Рой Чоудхури. Он повествует о трех девушках из Нью-Дели, которые познакомились на концерте с тремя молодыми людьми, попытавшимися затем их изнасиловать, а также о последовавших за этим судебных тяжбах. Данный фильм поднимает столь острую для индийского общества проблему как виктимблейминг, и призывает к уважению прав женщин.

Серьезный вклад в развитие общественной дискуссии на эту тему внесли события 2012 года, когда Индия узнала о чудовищном групповом изнасиловании студентки Джоти Сингх Пандей в Нью-Дели. Из-за того, что имя девушки долго время не раскрывалось, в местной прессе она получила псевдоним "Нирбая". Проходившая обучение в интернатуре 23-летняя Джоти 16 декабря возвращалась из кино вместе со своим другом. Молодые люди сели в автобус, где помимо водителя находились еще пять мужчин, все — в состоянии алкогольного опьянения. Они избили девушку и ее спутника железным прутом, после чего с особой жестокостью изнасиловали Пандей, а затем выкинули обоих на дорогу из машины на полном ходу. Джоти была доставлена в больницу в критическом состоянии. Она перенесла несколько операций и, несмотря на тяжелые травмы, дала показания полиции. Двадцать шестого декабря девушку переправили в Сингапур, где врачи еще три дня боролись за ее жизнь. Спасти студентку не удалось: 29 декабря она скончалась.

Дело "Нирбаи" получило громкую огласку и спровоцировало беспрецедентную реакцию как в самой Индии, так и за ее пределами. По Нью-Дели и другим городам страны прокатилась волна демонстраций, а самих насильников арестовали и после длительного суда приговорили к смертной казни. Мировые СМИ в подробностях освещали протесты и ход расследования преступления, окрестив погибшую "Дочерью Индии". Любопытно, что первым имя девушки назвало иностранное издание, поскольку в самой Индии действует запрет на разглашение информации о жертвах изнасилований. В январе 2013 года 53-летний отец погибшей сообщил в интервью Sunday People, как ее звали. Он подчеркнул, что раскрытие ее имени "придаст мужества другим женщинам, которые стали жертвами сексуального насилия". В дальнейшем, правда, он отрицал, что сообщил изданию имя своей дочери.

В 2012 году под давлением общественности в Индии были приняты новые правовые нормы, ужесточающие наказание за преступления на сексуальной почве. После убийства Джоти Сингх Пандей и ряда других резонансных случаев индийцы начали открыто требовать реакции властей. Однако многие политики не только отказались признавать серьезность существующей проблемы, но напротив, обвинили в случившемся самих жертв насилия.

"Мальчишки навсегда останутся мальчишками… Они совершают ошибки. Разве нужно их за это вешать?", — сказал тогда депутат индийского парламента Мулаям Сингх Ядав, комментируя требования о применении высшей меры наказания в отношении виновных по делу "Нирбаи". Его слова, несмотря на дикий смысл, были благосклонно восприняты рядом других политиков.

В подавляющем большинстве случаев жертвы насилия в Индии не обращаются в полицию. Отчасти это происходит потому, что из-за коррупции многие дела не доходят до суда. Кроме того, сами жертвы нередко подвергаются унижениям, поскольку часть населения верит, что в некоторых случаях насилие над женщиной "может быть оправданным".

Иностранка не значит "в безопасности"

Трагическая гибель "Нирбаи" дала импульс началу серьезной дискуссии о положении женщины в Индии, однако проблема по-прежнему не решена. Власти пытаются бороться с преступлениями на сексуальной почве различными способами, в том числе через изоляцию потенциальных насильников от потенциальных жертв. Например, сегодня в каждом поезде делийского метро есть специальный вагон для женщин. Кроме того, существуют некоторые отделения полиции (в том числе при университете Нью-Дели), которые полностью укомплектованы женщинами-полицейскими. Несмотря на эти шаги, число преступлений не становится меньше, а многие из них отличаются особой жестокостью. По этой причине многие жительницы страны стараются не выходить на улицы в одиночестве после захода солнца.

Одна из россиянок, проработавшая несколько лет в штате Раджастан и пожелавшая сохранить анонимность, рассказала РИА Новости о своем опыте проживания в Индии, а также о способах избежать домогательств со стороны мужчин в этой стране.

"Первое, пожалуй, о чем следует предостеречь всех прибывающих сюда соотечественниц — это то, что избежать мужского внимания здесь абсолютно невозможно. Вне зависимости от вашего воспитания и поведения, из-за присущих индийскому обществу стереотипов о "белых" женщинах, вас почти неизбежно будут считать легкомысленными и доступными. Вам следует по возможности передвигаться по стране, особенно по нетуристическим районам, только в сопровождении мужчины, ваша одежда должна быть предельно закрытой. Ни о каких ночных прогулках в компании незнакомых или малознакомых индийцев, разумеется, не может быть и речи — это самый простой способ нажить себе неприятности", — заявила девушка.

По ее словам, жертвами преступлений в Индии на сексуальной почве чаще всего становятся индианки, а не приезжие. Последние, утверждает собеседница, даже если живут здесь долгое время, чувствуют себя в большей безопасности. "Это не означает, что у вас меньше шансов стать жертвой домогательств. Напротив. Когда я только приехала в страну, то каждое утро выглядело для меня примерно одинаково: я шла на работу пешком, и не проходило и дня, чтобы меня не останавливали индийцы и не задавали одни и те же вопросы. "Do you have a boyfriend? Can I be your boyfriend?", — так звучали самые невинные из них. В дальнейшем я просто выработала привычку не реагировать на их обращения на улице, поскольку они всегда имели один и тот же подтекст", — поделилась россиянка.

"Стоит понимать, что истории, в которых местные предлагают европейским девушкам на улице секс или начинают прилюдно лапать их, — далеко не самое страшное, что может произойти", — добавила она. Собеседница отметила, как в начале текущего года полиция южного штата Керала обнаружила обезглавленное тело женщины, которая, как выяснилось впоследствии, оказалась пропавшей месяцем ранее латвийской туристкой. 33-летняя Лига Скромене приехала в Индию для лечения депрессии и вскоре пропала без вести. По словам родственников погибшей, полицейские смеялись и говорили, что туристка скоро вернется, не предпринимая никаких действий, и лишь спустя 10 дней начали поиски пропавшей женщины.

"В целом, если вы планируете переехать в Индию на долгий срок, — не важно, за мужем или по работе — то должны осознать, что от многих привычных вещей придется отказаться. Конечно, Индия очень разная: здесь даже есть районы, где преобладает матриархат, однако это скорее исключения. Про себя могу сказать, что к концу командировки я испытывала желание "прибить" здесь каждого, от кого исходил сальный взгляд. Вы можете резонно возразить, сказать, что существует немало примеров того, как россиянки переезжали в Индию и чувствовали себя здесь комфортно. Да, вероятно, такое возможно. Но это потребует от вас изрядной доли терпения", — подытожила девушка.