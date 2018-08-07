Москва и Цхинвал работают над облегчением получения российского гражданства

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Москва активно работает с Цхинвалом над проектом соглашения по упрощению процедуры приобретения гражданства РФ гражданами Южной Осетии, заявил во вторник статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"После вступления в силу межгосударственного Договора о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года российская сторона приняла на себя обязательства по упрощению процедур приобретения российского гражданства гражданами Южной Осетии. Имеем в виду реализовать это обязательство через заключение отдельного межгосударственного соглашения, над проектом которого в настоящее время активно работаем во взаимодействии с югоосетинской стороной", — сказал Карасин в интервью Sputnik Южная Осетия.

"Параллельно ведем работу и над проектом соглашения о двойном гражданстве, которое будет призвано урегулировать правовой статус "двойных граждан", в том числе в области социального обеспечения, исполнения воинской обязанности, гражданской принадлежности детей", — добавил замглавы МИД РФ.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения двух государств были разорваны. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.