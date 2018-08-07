МОСКВА. 7 авг — РИА Новости. Экс-замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава в интервью телеканалу NewsOne заявил, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией поможет реализации проекта "Северный поток — 2".
"В нынешней ситуации, когда украинская сторона прилагает много усилий, чтобы убедить страны западной Европы в том, что Украина является надежным транзитером российского газа в Европу, подобные шаги могут сыграть против Украины, но на руку сторонникам "Северного потока — 2". Они будут показывать, что Украина может принимать подобные политические решения без предупреждений и, соответственно, стимулировать поиски альтернативных и более стабильных вариантов транспортировки", — отметил он.
Кроме того, Кава отметил, что Россия может принять ответные меры в отношении Украины, что может привести к потерям украинской экономики на несколько десятков миллиардов гривен в год.
Против "Северного потока-2" выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта: их лидеры уверены, что он политический.
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.