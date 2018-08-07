В Киеве считают, что отказ от ж/д сообщения с Россией поможет СП-2

МОСКВА. 7 авг — РИА Новости. Экс-замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава в интервью телеканалу NewsOne заявил, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией поможет реализации проекта "Северный поток — 2".

По его словам, в текущей ситуации, когда украинские власти пытаются изо всех сил остановить "Северный поток — 2", внезапное решение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией представит Украину перед Европой как ненадежного партнера.

"В нынешней ситуации, когда украинская сторона прилагает много усилий, чтобы убедить страны западной Европы в том, что Украина является надежным транзитером российского газа в Европу, подобные шаги могут сыграть против Украины, но на руку сторонникам "Северного потока — 2". Они будут показывать, что Украина может принимать подобные политические решения без предупреждений и, соответственно, стимулировать поиски альтернативных и более стабильных вариантов транспортировки", — отметил он.

Кроме того, Кава отметил, что Россия может принять ответные меры в отношении Украины, что может привести к потерям украинской экономики на несколько десятков миллиардов гривен в год.

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

Против "Северного потока-2" выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта: их лидеры уверены, что он политический.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.