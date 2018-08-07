МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Союзники России по ОДКБ, которые не признают независимость Абхазии и Южной Осетии, могут поступать в этом вопросе так, как считают правильным, это не влияет на обязательства в рамках договора, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

"Я понимал, насколько это сложная тема для обсуждения. Когда это всё произошло, не помню, на каком мероприятии, где собрались мои коллеги в тот период, я сказал, что понимаю, насколько это сложный выбор, поэтому я, уважаемые друзья, ничего вам не предлагаю, вы вольны поступать, как считаете правильным", — заявил Медведев в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос о союзниках РФ по ОДКБ — Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии, которые хранят молчание по статусу республик.

"Потому что это было наше решение, это не ваше решение. Сохраняются наши обязательства в рамках ОДКБ, но это совершенно другая история. Собственно, на этом и базировались отношения по этому поводу с нашими партнёрами", — подчеркнул глава российского правительства.