МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Отношения России и США были нормальными после вооруженного конфликта с Грузией 2008 года, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения двух государств были разорваны. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

"Да у меня даже с (тогдашним президентом США — ред.) Джорджем Бушем сразу после этого были совершенно нормальные отношения. Мы с ним встречались как раз в конце 2008 года. Он во время нашего последнего разговора (тогда мировой кризис начался, вся наша беседа в основном касалась экономики) даже не упомянул ситуацию в Грузии и проблемы Южной Осетии и Абхазии", — сказал Медведев в интервью газете "Коммерсант", говоря об отношениях России со странами ЕС и США в 2008 году.