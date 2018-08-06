Роухани обвинил Трампа в психологической войне против Ирана

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что призыв президента США Дональда Трампа к проведению переговоров направлен на создание разногласий в Тегеране и "психологической войны" в Иране, либо ради выгоды США.

Ранее Трамп не исключил возможности встречи с Роухани, заявив, что желание должно исходить от Ирана, а дополнительных условий не требуется. Госсекретарь США Майк Помпео уточнил, что такая встреча возможна, если Иран согласится изменить свою внутреннюю и внешнюю политику и выразит готовность обсуждать новое ядерное соглашение взамен того, из которого США ранее вышли. В Тегеране ответили, что для начала США должны вернуться в ядерную сделку. Трамп в ответ заявил, что решение о его встрече с иранским президентом — за Тегераном.

"Мы всегда поддерживаем дипломатию и переговоры, но переговоры требуют честности. Сейчас у меня нет предварительных условий для переговоров с Соединенными Штатами", — приводятся слова Роухани на его официальном сайте.

По мнению Роухани, переговоры с США не имеют смысла, и не могут быть проведены в то время, когда Вашингтон вводит санкции против страны.

"Слова Трампа направлены либо на достижение внутренней выгоды (США – ред.), либо для использования в выборах в Конгресс, либо для психологической войны с иранским народом", — сказал президент Ирана.

Трамп в понедельник — день восстановления первого пакета санкций против Ирана — повторил, что открыт для достижения новой сделки с Тегераном.

Президент США 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Первая часть санкций будет восстановлена в полночь с 6 на 7 августа (07.00 мск) и сразу вступит в полную силу. Второй пакет, включающий санкции, направленные на иранский энергетический сектор и сделки с нефтью, будет реализован 5 ноября.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции Совбеза ООН, США и Евросоюза.