Богданов обсудил с делегацией федерации курдских общин ситуацию в Ираке

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с делегацией Международной федерации курдских общин развитие ситуации в Сирии и Ираке, сообщили в российском МИД.

"Члены делегации информировали об итогах прошедшего 4 августа в Москве учредительного собрания Международной федерации курдских общин, дали высокую оценку уровню взаимодействия и солидарности между представителями курдских неправительственных объединений, в том числе в России и Центральной Азии. В ходе встречи также состоялось обсуждение актуальных вопросов ближневосточной повестки дня с акцентом на курдскую проблематику в контексте развития ситуации в Ираке и Сирии, включая задачу консолидации международных усилий в борьбе с ИГИЛ* и другими террористическими группировками", — говорится в сообщении МИД по итогам встречи.

*Террористическая организация, запрещенная в России.