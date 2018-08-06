Вице-спикер Рады попросит лишить ее депутатской неприкосновенности

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что сама инициирует лишения себя депутатской неприкосновенности.
Член партии "Батькивщина" Андрей Сенченко в понедельник заявил, что Геращенко надо лишить депутатской неприкосновенности и отправить в суд за ее позицию о необходимости продления действия закона об особом статусе Донбасса.
В ответ Геращенко написала, что сама будет инициировать снятие с нее неприкосновенности.
Верховная рада в октябре 2017 года продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса, в котором говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выразил мнение, что Киеву следует продлить действие закона об особом статусе Донбасса.