Вице-спикер Рады попросит лишить ее депутатской неприкосновенности

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что сама инициирует лишения себя депутатской неприкосновенности.

"Подготовила для спикера Верховной Рады Парубия требование на первом же заседании Рады снять с меня по требованию члена "Батькивщины" некоего Сенченко депутатскую неприкосновенность", — написала Геращенко в Facebook

Член партии "Батькивщина" Андрей Сенченко в понедельник заявил, что Геращенко надо лишить депутатской неприкосновенности и отправить в суд за ее позицию о необходимости продления действия закона об особом статусе Донбасса.

В ответ Геращенко написала, что сама будет инициировать снятие с нее неприкосновенности.

Верховная рада в октябре 2017 года продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса, в котором говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выразил мнение, что Киеву следует продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

В понедельник Геращенко сообщила, что спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призвал Киев продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса, поскольку это может способствовать привлечению сил ООН для разрешения конфликта. Сама Геращенко заявила, что поддерживают идею продления закона. По ее мнению это необходимо для усиления переговорных позиций Украины, и чтобы ДНР и ЛНР не решились проводить незаконные выборы в регионе, а ЕС не отменял санкции против РФ.