В Казахстане женщина с пересаженной печенью родила ребенка

АСТАНА, 6 авг — РИА Новости. Перенесшая всего три года назад трансплантацию печени жительница Казахстана родила ребенка, сообщает Sputnik Казахстан.

Счастливой мамой стала жительница Алматинской области Толкын Айдарова. Операцию по пересадке жизненно важного органа ей сделали в 2015 году в Национальном научном центре хирургии имени А.Н.Сызганова.Роды проходили в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии Минздрава Казахстана.

"Такое событие происходит в клинике центра во второй раз. Женщина естественным путем родила девочку весом 3250 граммов и ростом 52 сантиметра. Мама и малыш чувствуют себя хорошо", — сообщили в Минздраве.

Беременная наблюдалась в женской консультации по месту жительства у акушера-гинеколога, гепатопанкреатобилиарного хирурга (специалист в области диагностики и лечения заболеваний печени — Sputnik), консультировалась у терапевта, гепатолога по показаниям.

"В нашей практике беременность после пересадки органов — не эксклюзив. В последнее время мы все чаще наблюдаем рост женщин, перенесших пересадку органов, которые в последующем обретали радость материнства. Но мы считаем, что это второй уникальный случай рождения здоровой малышки после сложной операции по пересадке печени на нашей базе", — сообщил заведующий второго акушерского отделения клиники Батыр Ускинбаев.

Он добавил, что этот вид трансплантологии относится к наиболее сложным в хирургическом плане, и это не помешало беременности и рождению здорового ребенка.

Как отмечают врачи, несмотря на существующие опасности, возникающие во время вынашивания ребенка, сам трансплантат не является противопоказанием для беременности. Но женщина должна быть хорошо подготовленной, а беременность — запланированной. Рожать после таких операций возможно, если нет осложнений после оперативного вмешательства.

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