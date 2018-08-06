Трамп не пойдет на уступки Ирану до встречи с Роухани, заявил источник

ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не намерен идти на уступки Ирану до возможной встречи со своим иранским коллегой, сообщил журналистам представитель американской администрации.

Ранее Трамп заявил, что готов встретиться с президентом Ирана "без предварительных условий". Затем госсекретарь США Майк Помпео сказал, что встреча возможна, если Иран проявит готовность изменить свою политику и выразит готовность обсуждать новое ядерное соглашение взамен того, из которого США ранее вышли. Эти заявления вызвали вопросы у представителей СМИ относительно условий для проведения саммита США-Иран.

"Госсекретарь имел в виду, что он (Трамп – ред.) не пойдет ни какие уступки до встречи, что тут нет никаких предварительных условий", — сказал чиновник.

В свою очередь в Иране уже заявили, что готовы к переговорам с США в случае если Вашингтон вернется в прежнее ядерное соглашение.

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из иранской сделки и предстоящем возобновлении санкций до тех пор, пока власти Ирана не изменят свою внутреннюю и внешнюю политику. Остальные члены соглашения по-прежнему придерживаются договоренностей.

В понедельник власти США подтвердили, что поэтапно возвращают санкции против Ирана, которые были отменены в рамках СВПД.

США обвиняют Иран в поддержке терроризма и в целом в "злонамеренной деятельности" на Ближнем Востоке, а также в нарушении прав человека в стране.