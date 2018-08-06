Немецкие силовики увидели потенциальную угрозу в детях радикалов

БЕРЛИН, 6 авг — РИА Новости. В МВД ФРГ признали наличие доводов в пользу полицейского наблюдения за детьми младше 14 лет, а германская контрразведка в своем докладе связала это с ранней радикализацией несовершеннолетних, которая несет "значительный потенциал риска".

"Есть данные, чтобы уменьшить эти возрастные ограничения, в том числе в связи с инцидентами, которые исходили от более юных (нарушителей)", — заявила на брифинге в Берлине официальный представитель МВД ФРГ Элеоноре Петерман, добавив, что "окончательного решения пока нет".

В 2016 году в Германии был снижен с 16 до 14 лет минимальный возраст для установления полицейского наблюдения. Наблюдение также подразумевает хранение информации о подозреваемом в информационной системе спецслужб NADIS. По данным агентства DPA, дискуссия о снижении возраста наблюдения началась после того, как в декабре 2016 года 12-летний мальчик пытался взорвать начиненную гвоздями бомбу на рождественском рынке в городе Людвигсхафен. Взрыв не произошел только из-за неисправности детонатора. По данным следственной группы, мальчик был радикализирован неизвестным членом террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).

Дети из семей, в которых исповедуют радикальный ислам, представляют собой "значительный потенциал риска", говорится в докладе германской контрразведки (BfV), отрывки из которого публикует в понедельник медиа-группа Funke. По данным спецслужбы, в таких семьях возможна "более быстрая, ранняя и вероятная радикализация несовершеннолетних и молодых совершеннолетних".

Ранее глава BfV Ганс-Георг Маасен предупреждал об угрозе со стороны жен и детей боевиков ИГ*, которые возвращаются в Германию. Однако в документе, который цитирует медиа-группа Funke, говорится о том, что опасность представляют и радикализованные семьи, члены которых не выезжали за границу Германии. Маасен заявлял, что "преждевременная джихадистская социализация" детей "вызывает опасения и, следовательно, является вызовом для контрразведки".

* Террористическая организация, запрещенная в России