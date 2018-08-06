Итальянские СМИ отказались от ряда обвинений в адрес "российских хакеров"

РИМ, 6 авг – РИА Новости. Россия не стоит за кампанией по импичменту президента Италии Серджо Маттареллы, пишет в понедельник газета Il Corriere della Sera и другие ведущие итальянские газеты, которые ранее писали о возможной причастности российского Агентства интернет-исследований к этой акции.
Как писала Corriere, 27 мая, в разгар политического кризиса, в сети появились тысячи сообщений с одинаковым лозунгом #Маттареллауйдивотставку", причем 400 аккаунтов были созданы в течение нескольких минут, а по меньшей мере 20 аккаунтов, "вовлеченных в цифровую кампанию против главы государства, имеют "противоречивую историю". В материале говорилось что "в недавнем прошлом эти профили, которые принадлежат ничего не ведающим итальянцам, использовались один или несколько раз петербургским Агентством интернет-исследований, чтобы внедрить в нашу страну свою пропаганду в пользу популистских партий".
В понедельник та же Corriere написала, что узел данных, с которого произошла кибератака, находится в Милане, но замаскирован таких образом, чтобы казаться, что он находится за рубежом". Ряд аккаунтов, с которых звучали призывы к отставке Маттареллы, скорее всего, находятся в Эстонии и Израиле.
Позднее в понедельник глава департамента информации по безопасности Алессандро Панса представит в парламентском комитете по контролю над спецслужбами доклад о событиях конца мая, в котором должен сообщить, что кампании против Маттареллы "не имеют ничего общего с Russiagate", пишет газета.
Аналогичные материалы в понедельник выпустили Il Messaggero и la Repubblica. В материале первой утверждается, что скандал вокруг требований к импичменту президента Маттареллы "совершенно точно не связан с Russiagate и аккаунтами "Агентства интернет-расследований в Санкт-Петербурге".
"Круг сужается, так как сложный механизм серверов, которые обеспечивают анонимный доступ, отслеживается в Израиле и Эстонии и приводит в Милан", — говорится в материале.
La Repubblica, вместе с тем, отмечает, что мигранты и терроризм являются главными темами популистской пропаганды, исходящей из России, но в ситуации с Маттареллой иностранное вмешательство исключается".
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.