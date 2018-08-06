Итальянские СМИ отказались от ряда обвинений в адрес "российских хакеров"

РИМ, 6 авг – РИА Новости. Россия не стоит за кампанией по импичменту президента Италии Серджо Маттареллы, пишет в понедельник газета Il Corriere della Sera и другие ведущие итальянские газеты, которые ранее писали о возможной причастности российского Агентства интернет-исследований к этой акции.

В конце мая президент Маттарелла отказался одобрить состав правительства, который ему представили вступившие в коалицию партия "Лига" и "Движение 5 звезд". Главу государства не устроила позиция министра экономики, на которую ему предлагалась кандидатура экономиста Паоло Савоны, известного своими критическими взглядами на евровалюту и еврозону. Действия Маттареллы тогда расценили как демарш и превышение конституционных полномочий, что вылилось в кампанию с требованиями к его отставке.

Как писала Corriere, 27 мая, в разгар политического кризиса, в сети появились тысячи сообщений с одинаковым лозунгом #Маттареллауйдивотставку", причем 400 аккаунтов были созданы в течение нескольких минут, а по меньшей мере 20 аккаунтов, "вовлеченных в цифровую кампанию против главы государства, имеют "противоречивую историю". В материале говорилось что "в недавнем прошлом эти профили, которые принадлежат ничего не ведающим итальянцам, использовались один или несколько раз петербургским Агентством интернет-исследований, чтобы внедрить в нашу страну свою пропаганду в пользу популистских партий".

Газета сделала подобные выводы "на основе анализа базы данных Агентства интернет-расследований, проведенного сайтом Fivethirtyeight, подчеркивая при этом, что "невозможно знать, могли ли российские тролли, скрытые в "фабрике фальшивок" в Санкт-Петербурге", сыграть роль в подпитке последней кампании против президента", так как данные, которые могли бы пролить на это свет, не находятся в публичном доступе.

В понедельник та же Corriere написала, что узел данных, с которого произошла кибератака, находится в Милане, но замаскирован таких образом, чтобы казаться, что он находится за рубежом". Ряд аккаунтов, с которых звучали призывы к отставке Маттареллы, скорее всего, находятся в Эстонии и Израиле.

Позднее в понедельник глава департамента информации по безопасности Алессандро Панса представит в парламентском комитете по контролю над спецслужбами доклад о событиях конца мая, в котором должен сообщить, что кампании против Маттареллы "не имеют ничего общего с Russiagate", пишет газета.

Тем временем прокуратура Рима в понедельник открыла расследование в связи с "покушением на свободу президента Республики". По версии следствия, кампания против Маттареллы имела один источник.

Аналогичные материалы в понедельник выпустили Il Messaggero и la Repubblica. В материале первой утверждается, что скандал вокруг требований к импичменту президента Маттареллы "совершенно точно не связан с Russiagate и аккаунтами "Агентства интернет-расследований в Санкт-Петербурге".

"Круг сужается, так как сложный механизм серверов, которые обеспечивают анонимный доступ, отслеживается в Израиле и Эстонии и приводит в Милан", — говорится в материале.

La Repubblica, вместе с тем, отмечает, что мигранты и терроризм являются главными темами популистской пропаганды, исходящей из России, но в ситуации с Маттареллой иностранное вмешательство исключается".

Прежние утверждения Corriere della Sera перекликались с другими публикациями в итальянских СМИ, которые передали сообщения американского статистического сайта FiveThirtyEight. Его специалисты заявили, что связанные с Россией аккаунты в Twitter использовались для пропаганды в пользу "Движения 5 звезд" и "Лиги". В ходе предвыборной кампании Италии в их поддержку было якобы написано 1500 твитов. После публикаций в la Repubblica и il Corriere della Sera депутаты оппозиционной Демократической партии (ДП) потребовали провести парламентское расследование относительно российского влияния на ход и результат мартовского голосования.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.