В Грузии правящая партия не будет выдвигать кандидата в президенты

ТБИЛИСИ, 6 авг — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" не будет выдвигать своего кандидата на президентских выборах, заявил председатель парламента Грузии, исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.

Выборы главы государства состоятся 28 октября.

"Мы приняли принципиальное решение, что "Грузинская мечта" не представит своего кандидата на выборах", — заявил он на брифинге в понедельник.

Кобахидзе пока не уточнил, какого именно кандидата поддержит правящая партия. При этом грузинские СМИ предполагают, что "Грузинская мечта" поддержит независимого кандидата в президенты, депутата и бывшего главу МИД Саломе Зурабишвили.