На Украине неизвестные напали на квартиру журналистки

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Неизвестные совершили нападение на квартиру журналистки программы "Чрезвычайные новости" украинского телеканала ICTV Виктории Сеник, заявил в понедельник глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Повторное нападение на квартиру журналистки "Чрезвычайных новостей" Виктории Сеник. Максимальная огласка и внимание к недопустимому давлению на коллегу. Рассчитываем или на эффективное расследование, или на предоставление охраны Виктории", — написал Томиленко на странице в Facebook.

Ранее Национальный союз журналистов Украины заявил, что в стране с начала года зафиксировано 53 случая применения силы к сотрудникам средств массовой информации, восемь из них — в июле.

Томиленко заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ.

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.