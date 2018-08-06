В Малайзии из-за птичьего гриппа уничтожили десять тысяч кур

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Департамент ветеринарной службы малайзийского штата Сабах уничтожил 10 тысяч куриц с фермы на западном побережье штата, где было обнаружено заражение птичьим гриппом, сообщает в понедельник малайзийское государственное новостное агентство Bernama.

По данным агентства, власти планируют уничтожить еще 18 тысяч куриц с близлежащей фермы в качестве меры предосторожности.

"Хотя на этой ферме не было зафиксировано заболевание, курицы будут уничтожены, поскольку она (ферма) находится в радиусе одного километра от хозяйства, где болезнь была обнаружена", — цитирует агентство заместителя департамента ветслужбы штата Питера Ли Ах Конга (Peter Lee Ah Kong).

Также сообщается, что служба намерена изъять и уничтожить зараженную домашнюю птицу с частных владений.