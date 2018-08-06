В Валенсии задержали группу проповедников из ФРГ, вызвавших панику в метро

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Полиция задержала девятерых граждан Германии, которые занимались религиозной пропагандой в метро испанской Валенсии, вызвав там панику, передает агентство Europa Press.

Задержанные называют себя евангельскими христианами. Их скандальная акция состоялась в ночь на воскресенье на перегоне между станциями "Хатива" и "Аламеда" в центре города.

По словам очевидцев, "проповедники" скандировали лозунги следующего содержания: "вы сгорите в аду", "вы все грешники и умрете" и "этот поезд полон алкоголя, наркотиков и греха". Часть пассажиров восприняла действия евангелистов как угрозу, и в вагоне началась паника. Одна из женщин повредила себе ногу в результате давки, которая возникла при выходе на станцию.

В воскресенье судья оставил задержанных под стражей, назначив сумму в размере 12 тысяч евро для освобождения под залог каждого из нарушителей общественного порядка. Следствие по их делу продолжается.