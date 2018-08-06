Суд арестовал подозреваемого в нападении на чиновницу горсовета Херсона

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Херсонский городской суд на два месяца арестовал подозреваемого в покушении на чиновницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк, сообщила в понедельник пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Херсонский горсуд принял решение взять под стражу подозреваемого в нападении на Гандзюк — Николая Новикова на два месяца до 1 октября без альтернативы залога", — сообщила Сарган в микроблоге Twitter

Ранее полиция сообщила, что неизвестный облил работницу городского совета в Херсоне концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована. Правоохранители возбудили дело по статье "умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания", позже статью переквалифицировали на "покушение на убийство". Пострадавшая находится в Киеве, ей предоставили охрану. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что дело о нападении на чиновницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк будет передано в центральный аппарат Службы безопасности Украины.