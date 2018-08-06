Жену телохранителя Саргсяна подозревают в незаконном обогащении

ЕРЕВАН, 6 авг – РИА Новости. Армянские следователи предъявили обвинение в сокрытии подлежащих декларированию данных и незаконном обогащении Рузанне Бегларян — супруге личного телохранителя бывшего президента и экс-премьера Армении Сержа Саргсяна, сообщили в понедельник в Специальной следственной службе.

"В рамках расследуемого уголовного дела супруге занимавшего должность первого заместителя службы госохраны СНБ Вачагана Казаряна – Рузанне Бегларян предъявлено обвинение по статьям "представление ложных данных в декларациях о доходах или сокрытие подлежащих декларированию сведений" и "незаконное обогащение", – говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает до шести лет лишения свободы.

В сообщении отмечается, что Бегларян, являясь членом семьи должностного лица, скрыла подлежащие декларированию данные. В частности, в ведомстве заявили, что обвиняемая с 2014 по 2017 годы неизменно декларировала денежные средства в размере 25 миллионов драмов (порядка 52 тысячи долларов), 29 тысяч долларов и 17,4 тысячи евро.

"Однако в ходе следствия выяснилось, что в декларации имущества и доходов Бегларян скрыла данные о реальных размерах денежных средств, что привело к недекларированию 350, 8 миллиона драмов (728,5 тысячи долларов). За указанный период рост ее состояния значительно превысил законные доходы, следовательно, она незаконно обогатилась", — отмечается в сообщении. В отношении Бегларян избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее ее супругу были предъявлены обвинения в совершении деяний, предусмотренных статьями уголовного кодекса "незаконное обогащение" и "представление ложных сведений в декларациях или сокрытие подлежащих декларированию данных". Он был освобожден под залог в 2 миллиона долларов.